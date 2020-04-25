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Главрач Первой Градской больницы предположил, какие будут последствия эпидемии коронавируса COVID

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Главрач Первой Градской больницы предположил, какие будут последствия эпидемии коронавируса COVID
фото с сайта gkb1.info

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет считает, что после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди, скорее всего, сделают какие-то выводы для себя.

Доктор Свет считает, что коронавирус уже поменял кое-что. "Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то", - сказал главврач. По его мнению, будет "более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития".

Алексей Свет высказался о слухах о том, что сейчас в мире проходит репетиция к глобальной эпидемии.
По его убеждению, "в таком случае человечество должно извлечь из этого урок". Врач -кардиолог подтвердил, что сейчас в сложной ситуации с коронавирусом "очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению".

"Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность", - сказал главврач Первой Градской.

С 13 апреля 2020 года в ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова начал работать Госпиталь COVID-19 для оказания специализированной, в том числе - высокотехнологичной медицинской помощи пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Больница продолжает оказывать неотложную помощь по разным направлениям.
Напомним, многие родители не очень довольны, что детям приходится учиться дистанционно.

ИЧ
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