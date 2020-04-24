Исследователи перечислили, какие продукты помогут организму бороться с вирусами

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24 апреля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Ученые отмечают, что нехватка витаминов отрицательно влияет на иммунную систему. Правильный рацион питания и занятия спортом укрепляют иммунитет и позволяют эффективно бороться с любой инфекцией.

Иммунолог Филипп Калдер отметил, что в борьбе с коронавирусом помогает социальная дистанция и мытье рук. Врач также советует включить в рацион больше фруктов и овощей, потому что в них содержится огромное количество полезных элементов.

"Улучшить питание — это простой шаг, который мы все можем сделать, чтобы помочь нашему организму справиться с инфекциями и ограничить появление новых, более вирулентных штаммов вирусов", - считает иммунолог.

