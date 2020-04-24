Первые 11 человек вылечились от коронавируса в Туапсинском районе

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Туапсинском районе вылечились первые 11 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Всех их выписали из больницы, на лечении продолжают оставаться еще 30 заболевших, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Исцелившимся нужно выполнять рекомендации врачей для полного восстановления организма, желательно избегать контактов с больными», - добавили в ведомстве.

Районное отделение Роспотребнадзора подтверждает, что все они прошли тройной тес на COVID-2019, и теперь они совершенно безопасны для окружающих.