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Первые 11 человек вылечились от коронавируса в Туапсинском районе

, 11:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первые 11 человек вылечились от коронавируса в Туапсинском районе

В Туапсинском районе вылечились первые 11 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Всех их выписали из больницы, на лечении продолжают оставаться еще 30 заболевших, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Исцелившимся нужно выполнять рекомендации врачей для полного восстановления организма, желательно избегать контактов с больными», - добавили в ведомстве.

Районное отделение Роспотребнадзора подтверждает, что все они прошли тройной тес на COVID-2019, и теперь они совершенно безопасны для окружающих.

 

ХС