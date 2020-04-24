На Кубани за сутки выявили ещё 84 заражённых COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 апреля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Среди заболевших пятеро несовершеннолетних: в Сочи дети — 3 и 17 лет, в Новороссийске — 11-летний ребенок, в Краснодаре и Кореновском районе — 13-летние подростки. Самому старшему пациенту 84 года.

Всего на Кубани 481 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 37 детей. 88 человек выписано с выздоровлением.

– Шестнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них пять в инфекционной больнице №2 Сочи, три в Тихорецкой ЦРБ, по два в СКИБ, Лабинской и Красноармейской райбольницах, горбольнице Горячего Ключа, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

118 граждан выписаны с выздоровлением, из них 18 детей. В том числе за последние сутки – 14 человек.

Дома лечатся 8 тысяч кубанцев, среди которых 387 детей. В обсерваторы поместили 778 граждан. В поликлиники обратились более 2,2 тысяч человек с подозрением на коронавирус, из них 255 детей. Медики лечат в стационарах более 1,2 тысячи граждан, в том числе 94 ребенка, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.