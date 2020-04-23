Кардиохирург рассказал о влиянии заражения коронавирусом COVID на сердце

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23 апреля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

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Евгений Михайлов, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, рассказал об имеющейся информации о влиянии заражения коронавирусной инфекции COVID на сердце.

Врач-кардиолог сообщил, что есть исследования, доказывающие более тяжелое протекание болезни у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Михайлова, у "сердечников" чаще отмечаются неблагоприятные исходы. Он уточнил, что среди сердечно-сосудистых заболеваний, на фоне которых коронавирусная инфекция протекает тяжелее, - артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Михайлов отметил, что у зараженных коронавирусом бывает не только поражение лёгких, но и других органов, в том числе сердца. "Это связано со способностью вируса связываться с определёнными белками на поверхности клеток сердца, кишечника, сосудов и лёгких". Согласно данным китайских и европейских учёных, у части пациентов коронавирусное заболевание сопровождается воспалением мышцы сердца, миокардитом. Нарушения ритма сердца встречается у трети среди госпитализированных пациентов.

Врач-кардолог говорит, что при хронических формах ишемической болезни сердца инфекция может способствовать дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, в это может привести к инфаркту миокарда.