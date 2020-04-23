Врач-иммунолог назвал создание вакцины от COVID-19 «рекламой» и «соперничеством»

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23 апреля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixels.com

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал создание и испытания вакцины против коронавируса в разных странах. По его словам, не следует называть данные средства “вакциной”.

“Конечно, каждая страна хочет свою вакцину сделать, более того, в каждой стране еще и масса организаций, которые соперничают друг с другом. И уже были десятки объявлений, что вот-вот будет вакцина. Но это просто такая реклама, выдают желаемое за действительное”, - пояснил он радио Sputnik.

Жемчугов отметил, что “никакая эта не вакцина”, а только кандидат. Медикт добавил, что сначала нужно завершить все испытания, проверить средство на безопасность и эффективность.

“Вводят дозы здоровым добровольцам, наблюдают реакцию. Если нет негативной реакции, то на следующем этапе проверяют эффективность: вводят кандидат-вакцину и через какое-то время смотрят, как идет образование антител, сколько их. В случае положительного результата после этого проводят "полевые испытания" на людях, подверженных заболеваниям”, - заключил он.