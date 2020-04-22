Диспансеризация населения в крае пока приостанавливается

Аргументы Недели → Здоровье

22 апреля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 37-й сессии ЗСК депутаты внесли коррективы в два закона, направленных на поддержку населения и социальной сферы в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Были внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам председателя профильного комитета ЗСК Николая Петропавловского, поправки обусловлены принятием федеральных и краевых нормативных правовых актов, связанных с реализацией территориальной программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Изменения приостанавливают проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В то же время экстренная и неотложная медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических условиях будет оказываться в обычном режиме. А средства, предусмотренные на финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включаются в подушевое финансирование медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена. Кроме этого, для тестирования групп риска на выявление коронавирусной инфекции (COVID-2019) устанавливаются нормативы объема исследования на одно застрахованное лицо и финансового обеспечения на одно исследование.

Вносимые положения будут действовать до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.

По словам Юрия Бурлачко, тестирование групп риска – это важнейшее направление работы здравоохранения.

- Сегодня «группа риска» – это уже не только люди, непредусмотрительно съездившие в страны с высоким уровнем заболеваемости. Это все те, кто находится на переднем крае войны с коронавирусной инфекцией, – в первую очередь, врачи. А также полицейские, работники неостанавливаемых производств, продавцы в магазинах, аптеках, которые каждый день контактируют с сотнями людей, транспортники и многие другие. От них в самом прямом смысле слова зависит жизнедеятельность нашего общества. И для контроля за состоянием их здоровья средства у нас должны быть заложены, – сказал спикер ЗСК.

Изменения в закон «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края» предусматривают совершенствование механизма информирования о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в соответствии с требованиями федерального законодательства. Эти функции закрепляются в качестве отдельных полномочий региональных органов исполнительной власти в области содействия занятости населения. Раньше такие мероприятия проводились в рамках оказания государственных услуг, осуществляемых по запросам заявителей.

- Везде, во всем мире мы видим одну тенденцию. Борьба с коронавирусом влечет за собой сокращение производств, временное закрытие предприятий. Люди теряют источники дохода, и не у всех есть достаточные накопления, чтобы продержаться до нормализации обстановки. В связи с этим на органы труда и занятости ложится ответственная задача – информирование населения о положении на рынке труда, проведение ярмарок вакансий для тех, кто хочет и может пополнить семейный бюджет, – прокомментировал принятый документ спикер ЗСК Юрий Бурлачко.