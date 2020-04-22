Врачи в Екатеринбурге стали виновными в распространении коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 апреля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

В центральной городской больнице № 1 Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса. Всего заболело более 90 человек, среди них пациенты лечебного учреждения и медицинский персонал.



Руководство региона виновниками случившегося назвало медиков, нарушивших эпидемиологические нормы. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков пригрозил, что виновные понесут суровое наказание.



В оперативном штабе области сообщили, что врачи больницы не имели защитных противочумных костюмов. Маски, перчатки, простые халаты не могут использоваться в качестве защитных средств при работе с заражёнными коронавирусной инфекцией людьми.



По предварительным данным, массовое заражение могло произойти от одного из медицинских работников больницы. Он, в свою очередь, заразился от соседки по подъезду.



Чтобы исключить контакта заражённых людей с остальными, принято решение о расселении оставшегося медперсонала в гостиницы. Им будет доставляться питание и всё необходимое специальной бригадой.



С момента обнаружения вируса у сотрудника больницы до момента принятия решения о закрытии медицинского учреждения на карантин прошла неделя. Это слишком большой период времени для принятия решения. Сейчас делом занимаются региональный Следственный комитет и прокуратура.



