Доктор предупредил об опасности лечиться антибиотиками при коронавирусе

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22 апреля 2020, 00:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мeddaily

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Эксперт, доктор медицинских наук Роман Козлов предупредил об опасности лечиться антибиотиками при коронавирусной инфекции COVID-19. Не секрет, что некоторые россияне занимаются самолечением, и лечатся не только чаем с имбирем и чесноком, но и антибиотиками, что гораздо страшнее.

Применения антибиотиков при заражении вирусной инфекцией повышает риск развития устойчивости патогенов.

Главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности Роман Козлов подчеркнул, что "назначение антибиотиков при вирусных инфекциях, к которым относится и грипп, является неправильным".

Доктор пояснил, что антибиотики не предотвращают развития осложнений и могут привести к росту резистентности бактерий. Он рассказал, что в идеале лечению антибиотиком должно предшествовать микробиологическое исследование с выделением возбудителя, определением чувствительности к антимикробным препаратам. Но это не делается сейчас в больницах по целому ряду причин. По словам Козлова, в настоящее время, благодаря усилиям различных государств в том числе России, у клиницистов появился достаточный арсенал препаратов для борьбы даже с высокорезистентными штаммами микроорганизмов.