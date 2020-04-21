Минздрав сообщил о рекордной продолжительности жизни россиян

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 апреля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В минувшем году средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года — это исторический максимум. Такие данные привели в российском Минздраве.

В ведомстве отметили, что этот результат, главным образом, связан со снижением смертности среди трудоспособного населения: на 3,5 процента у мужчин и на 2,1 процента у женщин. За этот счет в 2019 году удалось сохранить жизни 13,6 тысячи трудоспособных россиян, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

На днях в Росстате сообщили, что в России насчитывается 22,6 тыс. человек, которые преодолели 100-летний рубеж. Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.