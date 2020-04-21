На Кубани подтвердили ещё 44 случая заражением коронавирусной инфекцией

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В списке заболевших 24 женщины и 20 мужчин.

20 новых заболевших в Краснодаре, шесть в Ейске, четыре в Сочи, по три – в Выселковском и Щербиновском районах, два в Тихорецком, по одному – в Калининском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Кореновском и Тимашевском районах.

На Кубани на сегодняшний день 461 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

– Уже 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 11 летальных исходов. 72 человека выздоровели и выписаны из больниц, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.