Пластика половых органов: зачем женщины делают это

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21 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

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Многие даже представить боятся такую страшную операцию как «пластика половых органов». Вместе с этим процедура очень распространенная и женщины прибегают к ней часто. Опасно ли это?

За ответами обратились к пластическому хирургу клиники С.Н. Блохина Марии Егоровой: «Пластика – очень частая и распространённая операция. Проводится коррекция как малых, так и больших губ, возможно резекция с большими половыми губами, также липофилинг (для придания упругости и объема). Уменьшение влагалища, естественно, пользуется популярностью после родов, когда есть травма родовых путей либо расхождение мышц в ходе родов или рассечение эпизиотомии, перинеотомии. Тогда операция идет на сужение влагалища и сужение входа во влагалище, возвращение нативной структуры. Зачем все это делается? Если касается половых губ, то это эстетический аспект, если говорить о пластике влагалища, то это носит как эстетический, так и функциональный характер. Происходит улучшение качества половой жизни, влияет на отсутствие хронической инфекции. Ввиду того, что влагалище не зияет после таких операций, микрофлора после налаживается. Устранение недержания, как функциональный момент. Опасно ли это? Как и в любой другой операции, соблюдая всех техник, она совершенно безопасна и что немаловажно практически безболезненна в реабилитационном периоде».