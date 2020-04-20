Люди, переболевшие коронавирусом, рассказывают о течении заболевания

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 апреля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

В России на 20 апреля зафиксировано более 47 тысяч заражённых коронавирусом. Из них 3,5 тысячи прошли лечение и выписаны из медицинских учреждений. Они обязаны ещё в течение двух недель находиться на домашнем карантине.



Газета "Известия" публикует некоторые истории переболевших коронавирусом. Евгения (34 года) из города Зеленограда рассказала, что попала в больницу с подозрением на пневмонию. После обнаружили коронавирус. В течение нескольких дней была очень высокая температура, болезнь протекала очень тяжело. Первыми симптомами стали сухой кашель и боль при дыхании. Насморка не наблюдалось, горло не болело. Позже произошло расстройство ЖКТ. Врачи назначили антивирусные препараты, дорогостоящие таблетки. Они облегчали дыхание. Приступы кашля "выворачивали организм наизнанку". Приходилось пить очень много воды. Состояние стабилизировалось через восемь дней.



Анна (36 лет) из Москвы рассказала, что у неё симптомом заболевания стала температура 38,0. В Скорой помощи сообщили, что это ОРВИ, волноваться не нужно. Вызвала врача из поликлиники, он взял анализ и сказал ожидать результата. В течение 10 дней не было кашля и проблем с дыханием. Когда диагноз коронавируса подтвердился, из больницы пришёл врач и дал таблетки от малярии. От их принятия она отказалась. Температура 37 градусов продержалась в течение нескольких дней и нормализовалась. Сейчас сидит дома. Анализы сдала, ничего не подтвердилось. Продукты заказывает по телефону, просит курьеров оставлять их возле её двери.



Некоторые пациенты говорят, что лёгкие у них издавали звуки мятой бумаги. Многие сходятся во мнении, что низкая смертность в России от коронавируса только благодаря врачам, которые честно и ответственно работают.



