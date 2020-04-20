Россияне на карантине продолжают заражаться венерическими заболеваниями

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20 апреля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

По данным бывшего главного санитарного врача Москвы Николая Филатова, около 10% населения города заражены половыми инфекциями, причём значительная их часть — девочки-подростки. Главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталия Махнёва рассказала, как пандемия может повлиять на ЗППП, и озвучила самую распространённую венерическую болезнь среди своих пациентов.

Сифилис является самым распространённым заболеванием, передающимся половым путем в России. А вот гонорея, хламидиоз, трихомониаз — это уже редкость. В последнее время стали чаще приходить люди с поздними формами этого заболевания. От момента заражения до обнаружения заболевания проходит 15, а то и 20 лет. К нам приходят люди с сифилитическим поражением сердца, головного и спинного мозга. Полжизни они были носителями заболевания и не знали об этом.