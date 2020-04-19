Зачем делать снимок челюсти на приеме стоматолога

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 апреля 2020, 23:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Многие из нас судят о состоянии своих зубов по их внешнему виду, а также когда они начинают болеть. Тем не менее, есть такие болезни зубов, которые нельзя увидеть или почувствовать.

Качественное лечение пациента без грамотно поставленного диагноза невозможно. Неотъемлемой частью обследования является и рентгеновский снимок зубов. Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия Кадькалова рассказала об этом специально для АН: «Приступать к лечению без точного понимания, что же скрывается за пределами видимой части, нельзя ни в коем случае. Ведь та часть зуба, которую мы видим при обычном осмотре – это далеко не весь зуб. Огромное значение при лечении для нас имеет состояние корня зуба, его каналов и состояние кости, в которой он стоит.

При лечении каналов, необходимо сделать, как минимум, 3 снимка, если мы говорим о качестве. До лечения, во время и после лечения, чтобы понимать качество пломбирования и дальнейший прогноз.

Кстати, все больший интерес сейчас набирают 3D снимки КЛКТ. Они позволяют увидеть всю картину происходящего, посчитать объем кости, разглядеть то, что не покажет обычный снимок. Никогда нельзя отправлять пациента на снимок без надобности, ведь главное правило для врачей: «не навреди».

В современной стоматологии наличие визиографа снижает дозу облучения до минимума, плюс вас всегда защищают свинцовым фартуком. Для сравнения, доза облучения, которую мы получаем за год, просто гуляя под солнышком, 2500 снимков,3,5 часовой перелет в самолете равен облучению как от 20 снимков, но никто же не отказывается от отдыха. Просмотр одного фильма по телевизору, считайте, снимок сделали.

Резюмируя все вышесказанное, без веских на то причин и показаний снимок никто не сделает. Но если доктор говорит, что ему нужен снимок, значит он знает, что там увидит, и от этого будет напрямую зависеть ваше здоровье и благополучие».