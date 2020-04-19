Хирург рассказала, можно ли кормить ребенка грудью после маммопластики

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 апреля 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Опасна ли маммопластика? А проблем с кормлением ребенка не будет? Какие вообще риски? Обо всем этом специально для «АН» рассказала пластический хирург клиники С.Н. Блохина Мария ЕГОРОВА:

«Как правило после маммопластики не бывает проблем с грудным вскармливанием, единственное что, если вы планируете беременность, то стоит сделать операцию за полгода до планируемой беременности через полгода после операции. Все это для того, чтобы вокруг импланта сформировалась капсула, которая максимально ограничит его от функциональной молочной железы. Но в любом случае, если говорить об установленных имплантах, как правило их устанавливают под мышцу. До молочной железы есть несколько слоев, которые ограничивают контакт. Но даже если имплант стоит под молочной железой, он стоит не непосредственно под тканью железы, а под фасцией, которая так же является барьером, между имплантом и собственной тканью. Поэтому рисков нет. При правильном соблюдении техник безопасности, все будет выглядеть максимально естественно и внешне, и физиологично, с точки зрения функциональных моментов. Нет никакой опасности ни для матери, ни для ребенка, если это делать до рождения.

У меня есть личный колоссальный опыт с пациентками, которые родили после и у них никогда не возникало никаких вопросов и проблем, связанных с лактацией, беременностью и после лактационном периоде. Максимум что может произойти это потеря эстетики, то есть грудь может увеличиться в ходе беременности и лактации и потом, когда происходит инволюция молочной железы, в дальнейшем она может просто опуститься, птозироваться и потребуется повторная операция для возвращения эстетики».