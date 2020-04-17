Что такое косметология на самом деле и зачем она нужна

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17 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

К косметологам в наше время обращается огромное количество людей. Другая половина даже не представляет зачем эти процедуры нужны как таковые. О медицинской и эстетической косметологии специально для «АН» рассказала врач-косметолог Frau Klinik Юлия ЛЕКОМЦЕВА.

Начать стоит с того, что косметология, в первую очередь – это научная дисциплина, которая изучает методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний и устранения косметических недостатков кожи, также врожденных и/или приобретенных дефектов головы, лица и тела. Разделять косметологию принято на медицинскую и эстетическую (декоративную).

«Задача медицинской косметологии состоит в том, чтобы обеспечить нормальное функционирование волос, кожи, – говорит Юлия Лекомцева. – Эстетическая, в свою очередь, направлена на то, чтобы подчеркнуть красоту и сделать максимально незаметными какие-либо дефекты. Стоит отметить, что эстетической косметологией может заниматься человек со средним медицинским образованием, такая профессия называется «эстетист», а вот медицинской косметологией может заниматься только врач.

Медицинскую косметологию подразделяют на: диагностическую, профилактическую и лечебную. Диагностическая косметология включает в себя своевременную постановку диагноза. Профилактическая косметология направлена на предотвращение проблем с кожей и направлена на создание за ней полноценного ухода. Ее цель — сохранить молодость и красоту. Так же в профилактическую косметологию можно включить множество понятий. Например, это снижение влияния неблагоприятных факторов (экология, солнечная инсоляция, неправильное питание, стресс, вредные привычки).

Также это коррекция образа жизни, так как кожа — маркер дисбаланса в организме: все что происходит в организме может отражаться на состояние кожи. Еще одно понятие, которое относится к профилактической косметологии это подбор оптимальных средств для домашнего ухода за кожей лица и тела, а также волосами и ногтями и назначение профилактических процедур в условиях клиники (если в этом есть необходимость). Я считаю, что к профилактической косметологии можно отнести и просветительскую деятельность доктора.

Лечебная косметология — лечение патологий кожи, устранения дефектов, сохранение молодости кожи. Сюда входят множество методик: инъекционные методики, аппаратные методики…то есть мы говорим об огромном пласте процедур, которые должны выполняться только врачом косметологом и строго в условиях клиники».