Максим Шевченко из больницы: тесты - это полная ерунда

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 апреля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Известный российский журналист сдал пять тестов и ни один не показал COVID-19. При этом он знает людей, находящихся при смерти, а тесты отрицательные. Или, наоборот, тесты положительные у людей, которые чувствуют себя прекрасно. Из этого Шевченко делает вывод, что тесты не просто полная ерунда, но ещё и мошенничество.



Поэтому закономерно возникает вопрос, кто зарабатывает на этих, мягко говоря, неточных тестах. И кому выгодно занижение статистики, основанной на этих неточных тестах?



При всей критике разваленной системы российского здравоохранения, Максим Шевченко на "Эхо Москвы" с благодарностью отзывается о медицинском персонале двух больниц, где его лечили. И сегодня журналиста уже выписывают на домашний карантин, потому как тесты ничего не показали, и доверять он им не собирается.



Напомним, что несколько дней назад Максим Шевченко был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, которая была диагностирована только после его личного обращения в платную клинику, где ему сделали КТ. До этого врачи предполагали у него обычное ОРВИ.



