Зачем делать чистку зубов у стоматолога

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 апреля 2020, 23:55 [ «Аргументы Недели» ]

Многие задаются вопросом о том, нужно ли делать чистку зубов у стоматолога. Неужели своими силами нельзя? Как оказалось, нет. Доктор объяснила почему.

К сожалению, даже самая тщательная чистка зубов, не отменяет профессиональную чистку у стоматолога. «На практике идеальную чистку встретишь примерно у 10% пациентов, – говорит стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия Кадькалова. – Есть труднодоступные места, куда добраться очень сложно. Кроме этого, в полости рта образуется зубной камень, который не убирается при домашней чистке зубов. А он является прекрасной питательной средой для микроорганизмов!

Также надо помнить, что полость рта – это самое «грязное» место в организме. Там полно микробов. Каждые полгода необходимо проходить профессиональную гигиену полости рта у стоматолога, это поможет избежать серьезных заболеваний таких как гингивит или пародонтит.

Профессиональная гигиена полости рта у стоматолога заключается в помощи в вашей индивидуальной гигиене».