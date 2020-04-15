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Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне
полицейские в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.
 
Эксперт подчеркнул, что данный вывод можно сделать в ходе изучения накопленного опыта. Александр Чучалин подчеркнул, что к настоящему моменту коронавирусная инфекция набрала потенциал – один заболевший заражает в среднем двух-трех человек.
 
Пульмонолог, однако, полагает, что эпидемия в обозримом будущем пойдет на спад и закончится примерно к середине июня.
ЕТ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

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