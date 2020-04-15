Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Эксперт подчеркнул, что данный вывод можно сделать в ходе изучения накопленного опыта. Александр Чучалин подчеркнул, что к настоящему моменту коронавирусная инфекция набрала потенциал – один заболевший заражает в среднем двух-трех человек.

Пульмонолог, однако, полагает, что эпидемия в обозримом будущем пойдет на спад и закончится примерно к середине июня.