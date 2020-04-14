В Минздраве опровергли существование продуктов-антидепрессантов

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14 апреля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В природе не существует продуктов-антидепрессантов, однако полноценный рацион сам по себе может снизить стрессовую нагрузку на организм человека в условиях самоизоляции и уменьшить тревожность.

В первую очередь нужно сократить до минимума кондитерскую продукцию. Следует отказаться от мучных и сдобных изделий и обязательно снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копчёных колбасах. Белому хлебу тоже стоит сказать «нет», вместо него лучше употреблять серый или хлеб грубого помола. Налегать нужно на овощи и фрукты. Их употребление способствует повышению иммунитета и улучшению пищеварения, — заявил академик РАН.