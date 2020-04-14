Ученые назвали COVID-19 «вирусом-ниндзя»

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14 апреля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Новый коронавирус COVID-19 ведет себя в организме человека гораздо более агрессивно, продуцирует больше патогенов и лучше маскируется по сравнению со штаммом, который вызывает атипичную пневмонию. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга.

Группа микробиологов во главе с профессором Юэн Квок-юном изучила активность нового штамма коронавируса в образцах легочной ткани и обнаружила, что он реплицируется в клетках легких в три раза сильнее, чем вирус тяжелого острого респираторного синдрома, вызывающий атипичную пневмонию.