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После отмены карантина миру угрожает новая эпидемия, считает вирусолог

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

После отмены карантина миру угрожает новая эпидемия, считает вирусолог
pixabay.com

Отмена карантина после уменьшения числа заболевших коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию COVID-19. Так считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Вирусолог отметил, что снижение количества заболевших произойдет в течение 2-3 месяцев. Но "отбой тревоги" Шульц дать не может, сотрудники института опасаются, что начнется новая волна эпидемии.

Об этом он заявил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия 1". Шульц считает, что правительству разных государств придется возвращаться к ограничительным мерам еще в течение 2020-2021 гг.

НС

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