Иммунолог: к самоизоляции нужно относиться осознанно

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11 апреля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay

Уже вторую неделю в большинстве регионов России действует жёсткий режим самоизоляции в рамках нерабочего периода, объявленного для борьбы с распространением Covid-19. Однако некоторые люди уже не выдерживают сидеть в четырех стенах и выходят на улицу.

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева призвала относиться к самоизоляции как к осознанному выбору. По ее мнению, самый важный «побочный эффект» от длительной самоизоляции - это психофизический дискомфорт.

Врач отметила, что можно каждый день делать зарядку и дисциплинировать себя: "составив распорядок дня и ежедневно начав делать круговые тренировки. Если есть возможность прыгать со скакалкой, то это тоже кардионагрузка, если нет, то хотя бы начать с гимнастики, растяжки".