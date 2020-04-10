В Ростовской области пациента с COVID-19 перевели на искусственную вентиляцию легких

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10 апреля 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Ростовской области медики перевели одного из пациентов с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщает правительство региона.

В настоящее время в области зарегистрировано 24 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели двое.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся около 2,5 тысячи человек. Лабораторное обследование на COVID-19 в общей сложности прошли более 6,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось: число инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось до 227. Также известно, что вылечились уже 52 человека.