В Ростовской области пациента с COVID-19 перевели на искусственную вентиляцию легких

В Ростовской области медики перевели одного из пациентов с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщает правительство региона.
В настоящее время в области зарегистрировано 24 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели двое.
Под медицинским наблюдением в регионе находятся около 2,5 тысячи человек. Лабораторное обследование на COVID-19 в общей сложности прошли более 6,6 тысячи человек.
Ранее сообщалось: число инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось до 227. Также известно, что вылечились уже 52 человека.