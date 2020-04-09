Страшнее коронавируса: как супербактерии влияют на здоровье людей

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9 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В середине марта этого года ВОЗ официально объявила пандемию коронавирусной инфекции. ​В то время как многие боятся заразиться новой болезнью, учёные называют более страшную угрозу для человечества. Это болезнетворные бактерии, против которых не помогают известные лекарства. Попадая в организм человека, они вызывают смертельные заболевания. Наиболее уязвимыми перед супербактериями являются люди с ослабленным иммунитетом.

В 2017 году ВОЗ опубликовала список так называемой «критической группы бактерий», которые чаще всего устойчивы к антибиотикам и представляют особую опасность для организма человека. Это синегнойная палочка, энтерококк фэциум, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, сальмонелла, гонококк, пневмококк, гемофильная палочка. Очень живучие микроорганизмы получили название «супербактерии». Они вызывают туберкулез, пневмонию, гастроэнтерит, гонорею, брюшной тиф, менингит, эндокардит, сепсис и другие серьёзные заболевания. Пути заражения бактериями весьма разнообразны — от воздушно-капельного до полового.