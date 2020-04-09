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В Тверской области зафиксированы новые случаи заражения COVID-19

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Тверской области зафиксированы новые случаи заражения COVID-19
pixabay.com

В Тверской области число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки выросло более чем на треть и составило 19 человек. Об этом сообщает областное правительство.

Известно, что пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение. Также проводится соответствующая работа с людьми, находившимися с ними в контакте.

Сейчас в области подтверждены 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое жителей уже выздоровели и выписаны из медицинского учреждения.

Ранее сообщалось: среди новых 199 заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье 11 детей. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

 

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