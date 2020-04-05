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Эксперты ВОЗ назвали высокую температуру первым и самым явным признаком заражения коронавирусом COVID

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты ВОЗ назвали высокую температуру первым и самым явным признаком заражения коронавирусом COVID
pexels.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали высокую температуру первым и самым явным признаком заражения коронавирусом COVID-19. Маргарет Харрис, представитель ВОЗ рассказала со ссылкой на людей, переболевших коронавирусной инфекцией, о первых признаках заражения.

По ее словам, у заразившегося человека резко поднимается температура, при высокой температуре у людей начинается лихорадка. Эксперт ВОЗ говорит, что о высокой температуре говорят 90 процентов заболевших. Многие пациенты, делясь информацией о том, как начинали заболевать, также вспомнили, как просыпались ночью и не понимали, что с ними происходит, было состояние помутнения.

Маргарет Харрис выступила в эфире телеканала "Россия 1". Она назвала температуру выше 38 градусов и лихорадку самым "явным симптомом" коронавируса.

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