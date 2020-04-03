Иммунолог: у кого могут проявляться ложные симптомы коронавируса

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3 апреля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Симптомы COVID-19 бывают как истинными, так и ложными, а привести к ним могут излишние переживания, свойственные ипохондрикам (склонным придумывать себе заболевания) и обычным людям.

Из-за столь сильных переживаний за своё самочувствие ипохондрики могут столкнуться с симптомами COVID-19 — повышением температуры тела, кашлем и болью в груди, пишет NEWS.ru.

"Чувство стресса плотно засело у нас в подкорке и подпитывается тревожными мыслями. Избежать его мы можем, контролируя то, о чём думаем", - отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Также иммунолог Анатолий Суслов рассказал, что все прививки, в том числе от гриппа, создают популяционный иммунитет, сообщает Nation News.