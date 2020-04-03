Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Иммунолог: у кого могут проявляться ложные симптомы коронавируса

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Иммунолог: у кого могут проявляться ложные симптомы коронавируса
Фото: pixabay.com

Симптомы COVID-19 бывают как истинными, так и ложными, а привести к ним могут излишние переживания, свойственные ипохондрикам (склонным придумывать себе заболевания) и обычным людям.

Из-за столь сильных переживаний за своё самочувствие ипохондрики могут столкнуться с симптомами COVID-19 — повышением температуры тела, кашлем и болью в груди, пишет NEWS.ru.

"Чувство стресса плотно засело у нас в подкорке и подпитывается тревожными мыслями. Избежать его мы можем, контролируя то, о чём думаем", - отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Также иммунолог Анатолий Суслов рассказал, что все прививки, в том числе от гриппа, создают популяционный иммунитет, сообщает Nation News.

АГ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью