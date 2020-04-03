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Врач: случайных интимных связей в период самоизоляции нужно избегать

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врач: случайных интимных связей в период самоизоляции нужно избегать
Фото: pixabay.com

Как ранее заявил главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться половым путём, однако это не является основным способом заражения.

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал, что думает о половом пути заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что вирус не живет на слизистых половых органов.

"Но когда люди занимаются сексом, они дышат друг на друга, они потеют. И вирус, который есть на их коже, на слизистых, передается", - добавил врач.

Также, как объяснил Полеев, временные половые контакты во время самоизоляции лучше не заводить, потому что неизвестно, где и с кем был партнер.

АГ

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