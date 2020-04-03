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Дважды в одну воронку. Сотрудников трансплантолога Михаила Каабака вновь пытаются уволить

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Дважды в одну воронку. Сотрудников трансплантолога Михаила Каабака вновь пытаются уволить

В Национальном медицинском центре здоровья детей (НМЗД) произошёл очередной конфликт руководства заведения с Министерством здравоохранения. Здесь, как и повсюду в Москве, планируется создать госпиталь для приёма пациентов с коронавирусом.

В связи с этим известный российский трансплантолог Михаил Каабак сообщил об увольнении некоторых его сотрудников, которые занимаются уникальными операциями детям менее 10 кг. Плановая госпитализация в НЦЗД остановлена. Пациентов готовят к выписке или отправке в медицинские учреждения по месту жительства.

На конец марта в научном центре находилось 56 детей. Операции не выполнялись, так как для этого требовались зарубежные препараты, не зарегистрированные в России. Прошлой осенью невозможность приобретения лекарств из-за рубежа привела к крупному конфликту между врачами, руководством научного центра и чиновниками.

Руководство центра сократило штат врачей по разным причинам. Кого-то уволили за нарушение дисциплины, кто-то ушёл сам. К примеру, врач Арина Трофимова была «культурно уволена» за то, что не прошла испытательный срок. Именно Трофимова в прошлом году обратилась к руководству больницы, в прокуратуру, Министерство здравоохранения России с информацией о том, что расходные материалы для лечения пациентов оказались просроченными.

В условиях эпидемии трансплантологи остановили проведение операций, из-за этого жизнь больных детей вновь поставлена под угрозу.

ПВ

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