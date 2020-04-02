Может ли женщина с положительным ВИЧ-статусом выносить и родить здорового ребенка

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Несмотря на коронавирус, другие болезни никто не отменял. Сегодня во всем мире увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин, которые тем не менее нормально беременеют и рожают. Современные медицинские препараты позволяют с высокой вероятностью рассчитывать на отсутствие вируса в организме ребенка.

Для этого необходимо выполнять все предписания врачей — перед зачатием, во время беременности, в послеродовой период.

При обнаружении у женщины ВИЧ ей назначаются антиретровирусные препараты, подавляющие распространение вируса в организме. Регулярный их прием, а также другие профилактические меры снижают риск передачи ВИЧ ребенку до минимального показателя 2-3%. При этом регулярность приема препаратов очень важна: в случае ее нарушения риск заражения ребенка возрастает до 30%.

Кстати, если ВИЧ-инфицирован отец ребенка, то при условии регулярного прохождения им антиретровирусной терапии риск примерно такой же — 2—3%.

Гораздо хуже, если оба родителя имеют ВИЧ-положительный статус. В этом случае риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка резко возрастает, достигая иногда 90%.

Чтобы повысить шансы на рождение здорового ребенка, ВИЧ-инфицированная женщина, планируя беременность, должна заранее пройти химическую профилактику для исключения перинатального пути передачи вируса. Сразу после выявления беременности она ОБЯЗАНА сообщить об этом врачу, встать на учет и получить назначение антиретровирусного курса для беременных — для снижения количества вирусов в крови и уменьшения риска передачи возбудителя младенцу. Кроме того, при приближении (и во время) родов женщине вводят в вену специальные препараты, заранее подобранные индивидуально. По поводу возможных отклонений.

Если у ВИЧ-инфицированной матери врачи зафиксировали рождение здорового ребенка, никаких отклонений у него быть не должно. Такой ребенок по всем показателям равен детям, которые появились на свет от здоровых женщин. Эти малыши ничем не отличаются от сверстников и развиваются в соответствии с принятыми нормами. Если же в крови у новорожденного присутствует ВИЧ, то высока вероятность анемии (малокровия) и гипотрофии (дефицита массы тела, нарушений питания). Половина таких младенцев имеет низкий вес — до 2,5 килограмма. У 80% ВИЧ-инфицированных детей наблюдаются нарушения работы центральной нервной системы.

Новорожденного от ВИЧ положительной матери обследуют в детской поликлинике по месту жительства, берут анализы мочи и крови, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО ставят на учет в Центре СПИДа, где малышу устанавливается диагноз «Неокончательный тест на ВИЧ». Там у него берут анализы с определенной периодичностью: в первый год жизни — каждые 3 месяца, затем раз в полгода — до тех пор, пока его организм полностью не избавится от антител к возбудителю, переданному от матери.

Отдельный момент — вакцинация ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью. Во-первых, она обязательна. И во-вторых, для таких детей подбираются специальные вакцины, обычные прививки им противопоказаны.

И последний важный пункт: кормление грудью ВИЧ-инфицированной матери КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, независимо от того, здоров малыш или нет. В процессе лактации вирус проникает в молоко женщины, которое становится источником инфекции. Сразу же после рождения для малыша надо подобрать с помощью врачей адаптированные молочные смеси с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов. В дальнейшем питание ребенка может ничем не отличаться от обычного рациона его сверстников.