Медики: как питомцы влияют на психологическое состояние людей на карантине

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2 апреля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, помогают ли домашние животные пережить своим хозяевам период самоизоляции.

По мнению врача, самоизоляцию помогают пережить не сами домашние питомцы, а отношение к ним.

"Если человек воспринимает свою собаку или кошку как обузу, которых надо кормить и убираться за ними и если он видит в них только обязанности и негатив, то конечно это будет ему эмоционально мешать, и он будет уставать. Если же человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу, или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией и уже не важно, кто это – попугай, кошка, собака или морская свинка", - объяснил свою точку зрения психолог.