Народные средства для борьбы с мозолями и натоптышами

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Режим самоизоляции рано или поздно подойдет к концу, мы все будем снова много гулять, и возникнет извечная проблема – мозоли и натоптыши. Как быть? Можно купить в аптеке противомозольный пластырь или крем. А можно воспользоваться проверенными народными средствами.



ЛИМОННЫЕ ПРИМОЧКИ

Перед сном распариваем ногу, вытираем насухо. Берем свежий лимон, отрезаем кусочек (корочку с мякотью), накладываем непосредственно на мозоль, фиксируем бинтом или пластырем и оставляем до утра. Повторяем процедуру каждый вечер, пока мозоль не сойдет (обычно сходит через неделю).

Вместо лимона берем лист алоэ, разрезаем вдоль, накладываем на мозоль, забинтовываем, ложимся спать. Утром поверхность мозоли надо соскоблить пемзой или тупой стороной ножа, смазать вазелином. Через 5 — 6 таких процедур мозоль исчезнет.



МАСЛОМ ТРАВКУ НЕ ИСПОРТИШЬ

В аптеке продается много средств от мозолей, но они подходят далеко не всем. К примеру, пропитка пластыря от мозолей содержит кислоты, которые могут оказаться вредными для кожи. Особенно это касается больных диабетом или нарушениями системы кровообращения.

Для размягчения мозолей и их последующего удаления лучше подойдут ванночки с различными травами и маслами. Например, можно смешать настой ромашки, календулы, добавить масло чайного дерева, вылить в горячую ванночку, распарить мозоли.

Или развести в двух литрах горячей воды 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки оливкового масла, добавить 10 капель эвкалиптового масла. Распаривать ноги 15 — 20 минут. После процедуры для дополнительного размягчения втереть в область мозоли оливковое масло.



ПОМОЖЕТ КАРТОШКА

Берем листья мать-и-мачехи (можно свежие или сушеные), замачиваем их в кипятке, делаем кашицу, которой обкладываем заранее распаренную мозоль. Можно добавить в кашицу каплю меда — для лучшей фиксации и эффекта. Наложенную смесь покрываем компрессной бумагой, закрепляем бинтом, оставляем на ночь. Повторяем процедуру каждый вечер, пока мозоль не сойдет.

Если мозоль старая и плотная, на помощь придет обычный картофель. Очищаем картофельный клубень, натираем на терке, полученной кашицей аккуратно обкладываем мозоль, стараясь не затрагивать здоровую кожу (может быть раздражение). Забинтовываем. Через неделю распариваем мозоль в горячей ванночке и аккуратно удаляем.