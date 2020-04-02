Женщины, пьющие противозачаточные таблетки, принимают решения быстрее, но не всегда верно

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Прием гормональных контрацептивов влияет на мозговую деятельность, изменяя когнитивные способности женщины.

В экспериментах, проводимых сотрудниками Христианского университета Техаса, участвовали 175 молодых женщин, из которых 89 регулярно принимали оральные контрацептивы. Результаты экспериментов показали связь между гормональной контрацепцией и изменениями функций областей мозга, ответственных принятие решений, логическое мышление, концентрацию внимания.

При тестировании женщины, принимающие контрацептивы, выполняли задания быстрее, но менее верно. Сначала создавалась иллюзия, что они выигрывают, но по конечному результату они оказывались в проигрыше.

Так, на решение восьми простых математических задач дамы, принимавшие контрацептивы, потратили в среднем 78 секунд, а их соперницы — 97. Но ответы у второй группы были правильнее, чем у первой. Вывод: прием оральных контрацептивов может влиять на успехи женщин в учебе или карьерном росте, причем не всегда положительно.