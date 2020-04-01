Математики посчитали количество жертв коронавируса на планете

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 апреля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Мировая наука – математика - позволяет получить ответы на вопросы распространения вируса. Школьный предмет имеет свои законы относительно начала и конца жизни вируса. Если один человек заразил другого в течение одного года, то количество пациентов увеличивается вдвое. Однако если второй переболел инфекцией, он становится безопасным и не передаёт заболевание другим людям.



Сейчас при составлении математической модели распространения вируса основной проблемой является отсутствие точных данных о заболевших.

В Лондонской школе гигиены и тропической медицины указали на 10% людей, которые могут быть только носителями вируса, не имея никаких симптомов заболевания. Соответственно, это мешает остановить распространение инфекции.



Учёные Имперского колледжа Лондона высчитали худший сценарий развития коронавируса. Если на Земле переболеет 7 миллиардов человек, то из них погибнет около 40 миллионов, и на этом эпидемия закончится.



Если придерживаться карантинных мер, то можно удержать смертность на уровне 0,2%. При таком сценарии умрёт только 1,3 миллиона человек на всей планете.



Математики уже попытались просчитать сценарий развития коронавируса в Англии. Если ситуация с эпидемией будет пущена на самотёк, то погибнет около полумиллиона человек. При соблюдении карантинных мер число погибших составит примерно 6 тысяч англичан. Однако это предположения, построенные на неточных данных.



