Эксперт: жители Подмосковья стали в шесть раз чаще обращаться к психологу

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1 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали о том, что увеличился рост заявок на индивидуальные психологические консультации среди жителей Московской области.

По мнению клинического психолога из Ступино Елены Мисировой, из-за эпидемии коронавируса желающих получить помощь специалиста стало в шесть раз больше. Эксперт считает, что это связано с тревожностью, неуверенностью в завтрашнем дне, а также недоверием к врачам.

«Самоизоляция – хороший повод заняться тем, на что раньше не было времени. Человек может открыть в себе новый талант либо заниматься привычным хобби, которое вечно приходилось откладывать из-за дел», – добавила Мисирова.