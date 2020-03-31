Антисептик сильно сушит кожу рук. Что с этим делать

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 марта 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Чтобы защититься от коронавируса, мы стали гораздо чаще пользоваться спиртовыми салфетками и антибактериальными гелями ля рук.

О том, что за гигиеной рук нужно тщательно следить, и особенно сейчас, сказано уже много. И, кажется, все уже это уяснили: если нет возможности помыть с мылом, люди то и дело то протирают ладони салфетками, либо пользуются гелями или спреями. Это, конечно, если повезло их где-нибудь раздобыть. Стоит зайти в аптеку, как фармацевты кричат: «Средств защиты нет! И хлоргексидина тоже!»

Однако все эти антисептики очень сушат кожу. На поверхности нарушается гидролипидная, защищающая от внешнего воздействия, пленка. Из-за этого образуются микротрещины, пальцы становится легко поранить. Да и сам вид, мягко говоря, оставляет желать лучшего – кожа шелушится, зудит.

Как с этим бороться? После мытья рук в теплой воде необходимо аккуратно их промокнуть и высушить. Затем нанести жирный крем с натуральными компонентами. Помогает и оливковое масло. Также необходимо избегать контактов с бытовой химией – уборку производить только в перчатках. Мастера маникюра рекомендуют следующую процедуру: нанести наиболее питательный крем, надеть сначала одноразовые перчатки, а сверху плотные хозяйственные и … помыть посуду в теплой воде. И тарелки будут чистыми, и для ручек это как спа.

Специалисты рекомендуют не лить большое количество антисептика на руки. Пары капель вполне достаточно. Да и пользоваться подобными средствами только в том случае, если рядом нет воды и мыла.