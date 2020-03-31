Пекин пытается загладить вину перед миром за вспышку коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 марта 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Китай откликнулся на просьбу Европы о помощи в борьбе с коронавирусом. КНР поставила в европейские государства медицинское оборудование, командировала большое количество специалистов и врачей.



Китайские врачи делятся опытом борьбы с мировой эпидемией. В министерстве иностранных дел КНР сообщили о предложении помощи 83 государствам. Западные политологи отмечают, что Пекин таким способом пытается отвлечь внимание от вспышки вируса в Ухане, вследствие чего мир оказался под угрозой. Политики в Европе считают, что Китай использует также помощь как инструмент для укрепления своих политических и экономических позиций в мире.



Поставки оборудования и препаратов в ЕС обеспечивают более 100 китайских компаний. Из-за цейтнота и срочности часть продукции поступает с дефектами. Многие европейские страны уже начали возврат медицинских масок и оборудования обратно в Китай, так как они не соответствуют европейским требованиям.



