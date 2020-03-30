Во сколько России обойдётся эпидемия коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Количество заражённых коронавирусом в России увеличивается с каждым днём. При таком темпе к середине апреля общее количество больных людей может превысить 200 тысяч человек. Порядка 30 тысяч граждан могут нуждаться в реанимационных мероприятиях. Если такой сценарий действительно произойдёт, государство на здравоохранение будет вынуждено тратить порядка 6 миллиардов рублей в сутки.



На конец марта за сутки количество больных увеличивается на 270 человек. По миру ежедневный прирост больных составляет 10% от общего числа заразившихся, а в России он несколько выше - 18%. Вирус начал распространяться и среди граждан, которые не выезжали за рубеж.



Руководство страны готовится к изоляции больных в специально приготовленных помещениях. 16 инфекционных центров начали создавать во многих крупных городах. Полноценная медицинская помощь возможна только в реанимационных палатах. Стоимость лечения одного пациента может обходиться до 200 тысяч рублей в день. Многим пациентам в дальнейшем понадобятся аппараты искусственной вентиляции лёгких.



Проводить массовое тестирование на коронавирус пока не планируется. Сейчас проверяются только люди из группы риска с симптомами заболевания. В целом государство и система здравоохранения справляются с нагрузкой.



