За два часа шумовой нагрузки можно оглохнуть

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 марта 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Врач клинической больницы № 29 имени Баумана профессор Михаил Лейзерман рассказал о негативном влиянии повышенной шумовой нагрузки на органы слуха. Они способны воспринимать звук от 20 до 20 000 герц.



Профессор отмечает, что внешний шум сопровождает человека на протяжении всей жизни: автомобили, музыка. Ухудшение работы сосудов приводит к потере слуха. Постоянный звук из наушников у молодых людей относится к вредным привычкам, которые тоже грозят серьёзными последствиями. При появлении проблем нужно незамедлительно обращаться к отоларингологу.

Шумовая нагрузка на протяжении двух часов приводит к уменьшению порога восприятия звуков. Остановить снижение слуха весьма проблематично. В обычной жизни потеря слуха доставляет массу неприятных проблем, также, как и слепота. Чтобы сохранить слух, нужно отказаться от негативных привычек, в том числе слушания громкой музыки. Нередко нарушение слуха может возникнуть при неаккуратной чистке ушей ватными палочками. Они не должны использоваться для ушей, так как являются косметическими. При травмировании барабанной перепонки нужно обратиться к врачу. Если этого не сделать, можно не только потерять слух, но и получить ряд заболеваний. Последней стадией будет ношение слухового аппарата или полная глухота. Это всё зависит от вас.



