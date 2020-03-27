Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Кардиолог: так ли страшен кофе для давления

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Кардиолог: так ли страшен кофе для давления
фото: pixabey

Петербургский кардиолог рассказал, вреден ли кофе для людей с повышенным давлением.

Споры вокруг воздействия кофе на человеческий организм не утихают до сих пор. Кардиолог Александр Сонин рассказал о свойствах напитка и мифах вокруг него.

По словам врача, в обществе бытует мнение, что кофе вреден и вызывает сердечно-сосудистые заболевания, однако на самом деле это не так. В своих утверждениях Сонин сослался на академика РАН, профессора Ирину Чазову.

"При регулярном употреблении кофе не повышает, как мы привыкли думать, а, наоборот, снижает артериальное давление", - объяснил кардиолог. 

Ранее американские ученые пришли к выводу, что кофеин помогает в борьбе с карантином. 

СЕ

В мире

Французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса

Макрон предсказывает развал Шенгена и ЕС из-за коронавируса: «На карту поставлено выживание европейского проекта»

Президент Франции во время прошедшего в формате видеоконференции саммита Европейского союза, предупредил других лидеров стран Евросоюза о риске развала ЕС и Шенгенской зоны из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью