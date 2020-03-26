Перенервничал и заболел: врачи рассказали о причинах появления туберкулёза

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26 марта 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечают ежегодно 24 марта. Он приурочен к открытию в 1882 году микробиологом Робертом Кохом возбудителя заболевания, которое в народе тогда называли чахоткой. Оказалось, что недуг вызван различными видами микобактерий. Болезнь научились лечить в середине XX века, когда учёные разработали первый противомикробный препарат. С тех пор хворь перестала быть фатальной, но никуда не исчезла, сообщает NEWS.RU.

В настоящее время прививку от туберкулёза делают бесплатно всем детям. Если, конечно, их родители не написали письменный отказ. Вакцина способна уберечь человека от заболевания либо значительно снизить риск осложнений. Несмотря на профилактику, россияне всё равно болеют туберкулёзом. По официальным данным, таких людей около 150 тысяч человек в России. Медики говорят: от этого диагноза не застрахован никто.