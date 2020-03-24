Врач назвал продукты, опасные для здоровья сердца

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24 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

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Для сохранения здоровья сердца важно правильно выбирать еду, а от вредных продуктов лучше вообще отказаться, или минимально сократить их потребление. Испанский врач -кардиолог Пабло Канепа, работающий в Центре сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне, назвал несколько продуктов, которые сильнее других подрывают работу сердца.

Самый первый продукт, на который кардиолог из Европы обратил внимание, это красное мясо. Красное мясо содержит много насыщенных жиров, и это его недостаток. Потребление насыщенных жиров Пабло Канепа, как и другие врачи, советует сократить.

Достаточно съедать красного мяса по небольшому кусочку два раза в неделю. А выбирать продукты, содержащие моно- и полиненасыщенные жиры. Жирное мясо нужно заменить на мясо птицы. Для здоровья сердца в рацион рекомендуется включать орехи, оливковое масло первого отжима, семечки, авокадо, морскую рыбу.

Европейский кардиолог предостерег от увлечения выпечкой, пиццей, хлопьями для завтрака. По словам Пабло Канепы, это все продукты насыщенные трансжирами, которые повышают уровень "плохого" холестерина, грозят риском заболеваний сердца и сосудов. Еще он посоветовал ограничить соль.

Канепа отрицательно относится к сладкой газировке. Как он пояснил, безалкогольные энергетические напитки содержать не только избыточное количество сахара, но и много вредных добавок.

Интервью кардиолога опубликовала испанская пресса.