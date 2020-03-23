Врачи Подмосковья рассказали, как укрепить здоровье во время самоизоляции

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23 марта 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Подмосковные врачи подготовили ряд рекомендаций, как провести период самоизоляции с пользой для здоровья: заняться спортом, начать готовить полезную еду и отказаться от вредных привычек, сообщили в региональном Минздраве.

По словам главного внештатного специалиста подмосковного Минздрава по медпрофилактике Юрия Шалягина, сформировать привычку можно за 21 день, а за две недели - взять за правило заботу о здоровье. Прежде всего - заняться спортом. Это поддержит тонус организма и улучшит кровообращение.

Он также призвал придерживаться во время самоизоляции здорового питания и отказаться от вредных привычек.