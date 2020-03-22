В Минздраве назвали дополнительный фактор риска при заражении коронавирусом

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22 марта 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что определенная группа людей может тяжелее переносить симптомы коронавируса и имеет большую вероятность попасть в реанимацию или даже умереть от COVID-19.

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что курильщики гораздо сложнее переносят коронавирус, чем некурящие люди. По его словам, люди с никотиновой зависимостью имеют «в 1,4 раза большую вероятность» тяжелее перенести болезнь и в 2,4 раза – оказаться в реанимации или не пережить коронавирус.

«На сегодняшний день, можно утверждать, что курение — это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции», - сообщил Салагай.