Меркель сфотографировали в супермаркете при покупке вина, мыла и туалетной бумаги

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22 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

А. Меркель в супермаркете. Фото с сайта splashnews.com

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете при покупке нескольких бутылок вина, мыла и туалетной бумаги. Меркель делала покупки в одном из супермаркетов Берлина.

Немецкий канцлер, как отметили пользователи сети, сама катила магазинную тележку с покупками к кассе. Внимание обращено на то, что в период эпидемии коронавируса Меркель не надела специальную медицинскую маску. За покупки канцлер Германии расплачивалась картой.

Похоже, ажиотаж на туалетную бумагу наблюдается во всем мире. В России граждане активнее всего скупают гречку и туалетную бумагу. Хотя в российских магазинах дефицита туалетной бумаги не наблюдается.

Маски в разгар эпидемии кронавируса рекомендует носить ВОЗ.