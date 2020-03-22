Меркель сфотографировали в супермаркете при покупке вина, мыла и туалетной бумаги

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете при покупке нескольких бутылок вина, мыла и туалетной бумаги. Меркель делала покупки в одном из супермаркетов Берлина.
Немецкий канцлер, как отметили пользователи сети, сама катила магазинную тележку с покупками к кассе. Внимание обращено на то, что в период эпидемии коронавируса Меркель не надела специальную медицинскую маску. За покупки канцлер Германии расплачивалась картой.
Похоже, ажиотаж на туалетную бумагу наблюдается во всем мире. В России граждане активнее всего скупают гречку и туалетную бумагу. Хотя в российских магазинах дефицита туалетной бумаги не наблюдается.
Маски в разгар эпидемии кронавируса рекомендует носить ВОЗ.