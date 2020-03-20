К чему может привести экономия на медицине

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 марта 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

В России наблюдается нехватка медицинского персонала и средств защиты от коронавируса. Всё это может привести к непредсказуемым последствиям.



По опыту Италии видно, что недофинансирование и оптимизация медицины может сыграть злую шутку. Пока у нашей страны есть запас времени, руководство приняло решение о выделении дополнительных средств, чтобы закупить новое оборудование и подготовиться к экстренной ситуации. Несмотря на это, из регионов поступают сообщения о недовольстве врачей.



Министерство промышленности и торговли России пообещало устранить дефицит масок в аптеках. Чиновники добавили, что маски можно сшить собственными силами из марли. Но масок не хватает даже медицинскому персоналу. Для лечения пациентов с коронавирусом нужны ещё специальные костюмы и респираторы.



На этом фоне в российских регионах сотрудники скорой помощи намерены начать забастовку, так как условия труда не соответствуют нормам и правилам. При дефиците медицинских работников в стране и профессиональных рисков заражения им нужно создать более благоприятные условия для работы.



