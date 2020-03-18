Иммунолог рассказал, когда ожидается вакцина от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 марта 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Иммунолог Михаил Костинов рассказал, почему вакцина от нового коронавируса COVID-19 до сих пор не готова. Специалист объяснил, когда ждать лекарства от опасной инфекции.

Врач заявил, что на создание вакцины требуется минимум 3,5 месяца, потому что лекарство должно пройти ряд испытаний и доказать свою эффективность, передаёт Мир24. Костинов отметил, что создание препарата занимает не так уж много времени, основная часть уходит на исследование того, как он повлияет на человека.

«Можно сейчас ввести вакцину, будет эффективна. А как она будет влиять в дальнейшем на его развитие – на нервную систему, на сердечную, на аутоиммунные заболевания? Это самые важные вопросы, когда применяется вакцина», - сказал иммунолог.