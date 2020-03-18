Врачи рассказали о пяти причинах быстрого набора веса

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18 марта 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Специалисты заявляют, что стремительная потеря веса может сигнализировать об опухоли или других серьезных проблемах со здоровьем. Однако врачи составили список причин, которые указывают и на быстрый набор килограммов.

Гипотиреоз, недостаточная активность щитовидной железы, возникает в то время, когда данный орган не производит достаточное количество гормонов щитовидной железы. Такое состояние замедляет обмен веществ в организме, что может вызвать быстрое увеличение веса.

Врачи также предупреждают, что одним из наиболее распространенных побочных эффектов приема инсулина при диабете является увеличение веса. Кроме того, некоторые люди прибавляют в весе во время депрессии, а другие, наоборот, быстро худеют. Повышение аппетита и снижение физической активности могут быть причиной первого явления депрессии.